Giuliano Peparini | chi è il noto coreografo fratello di Veronica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 gennaio 2023)è un, regista teatrale e ballerino. La suarietà si deve soprattutto al suo ruolo di direttore artistico nel programma di Canale 5, Amici di Maria De Filippi., una vita per la danza– Photo Credits: urbanpost.itNato a Roma il 3 gennaio 1973,si approccia alla danza appena quindicenne, esordendo con la showgirl Heather Parisi. Nel 1989, a soli 16 anni,lascia l’Italia e si trasferisce negli Stati Uniti d’America. Negli USA inizia a studiare presso l’American Ballet Theatre di New York: una delle più prestigiose compagnie di balletto del mondo. Rientrato in Europa è scritturato dal rinomato e preminente ...