La Gazzetta dello Sport

Sabato dedicato principalmente alA, in campo con tutte e dieci le partite. Nellafrenata in vetta, chi ne esce meglio è il Pordenone nonostante lo 0 - 0 di Lignano Sabbiadoro contro la Virtus Verona: 'Dobbiamo fare di più'...... abbiamo fatto molto training per arrivare preparati aldi ritorno. La SuperCoppa sarà un ...riguardano il mondo arbitrale a cominciare da quello relativo al tempo effettivo di gioco e dei... Girone A, maxi-frenata in vetta: il Pordenone pareggia, perdono Feralpisalò e Vicenza Ruggito Lecco, tre gol ai biancorossi di Rosso, Vince e torna a guardare in alto il Renate, che supera la Pro Vercelli ed è adesso agganciato al gruppo di testa ...Rocchi ha dato le sue direttive agli arbitri in vista della ripresa del campionato. Il fuorigioco semiautomatico debutterà col girone di ritorn ...