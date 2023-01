Giovanna Ralli sul marito Ettore Boschi | “Il mio unico grande amore”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 gennaio 2023) Negli anni Settantaincontra dopo uno spettacolo a Milano il futuroed il giorno seguente si erano dati appuntamento per la colazione, l’incontro con il, chi era ilL’attrice sarà tra gli ospiti della puntata odierna di “Citofonare Raidue”, show condotto da Simona Ventura e Paola Perego in onda a partire dalle 11:15 su Raidue “Vado in albergo, mi faccio una camomilla. Mi ero messa una camicia da notte di flanella. Suonano, apro ed era. Non c’è stato verso, è andata benissimo“ Due mesi dopo, ...