Giorgia Meloni prepara grandi lavori a Palazzo Chigi Spese boom rispetto a Draghi per restyling e pulizie

(Di domenica 15 gennaio 2023)ha deciso di dare una rinfrescata alla presidenza del Consiglio dei ministri, aumentando considerevolmenteal predecessore Marioi fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede centrale del governo a. Lo si legge nel budget 2023 della presidenza del Consiglio. Incrementati dal nuovo governo di oltre 2 milioni di euro i fondi per la manutenzione ordinaria del, degli impianti e dei giardini, che passano da 5,58 a 7,6 milioni di euro nel 2023. Aumentati anche di mezzo milione di euro i fondi per la manutenzione straordinaria, che passano da 2 a 2,5 milioni di euro. Ma la spesa più rilevante sarà quella al capitolo «interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture», più che ...

Roma, 15 gen -cita Giuseppe Garibaldi , alla kermesse di FdI in vista delle elezioni regionali lombarde, commentando i primi 100 giorni di governo, come riportato dall' Ansa .Salvini: 'Consto lavorando benissimo' 'In questi tre mesi di governo sto lavorando benissimo con, mi trovo benissimo in Consiglio dei ministri. Sono assolutamente contento di ...Convention di Fratelli d'Italia a Milano per lanciare la candidatura di Attilio Fontana alle Elezioni Regionali. Le parole della premier Meloni.Per il premier Giorgia Meloni, in vista delle prossime Regionali, "il responso della Lombardia è molto importante". "È un'occasione per dimostrare come andare meglio: possiamo tornare ad avere la stes ...