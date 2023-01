Giorgia Meloni compie 46 anni e 100 giorni di governo | poi cita Garibaldi

festeggia il suo compleanno in famiglia e taglia il nastro del primo ideale giro di boa del suo esecutivo. Spegne le candeline e fa il brindisi a casa di amici, con i suoi cari, la ...Il governo diva avanti con la sua azione non senza tensioni interne, come quelle sorte con Forza Italia e la Lega sulla polemica legata al caro - carburante e alla mancata proroga del taglio delle ...Tanti gli auguri giunti via social, tante le telefonate di amici, parenti ed esponenti politici, a partire da quelle di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...