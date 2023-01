Gigliola Cinquetti | chi è | età | canzoni | carriera | chi è il marito | figli | oggi | Non ho l’età

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica pomeriggio di Rai 1 con Domenica In, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti di, nel corso del talk show dedicato al Festival di Sanremo che tra poche settimane prenderà il via, anche. Con lei Manuela Villa, Bobby Solo, Paolo Vallesi. E, come opinionisti, Teo Teocoli, Anna Pettinelli, Ema Stokholma e Marino Bartoletti. Dagli esordi al debutto diè nata a Verona il 20 dicembre del 1947, da una famiglia agiata e nobile. Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Artistico,ha ottenuto l’abilitazione per l’insegnamento e ha deciso di iscriversi alla facoltà di Filosofia – e ...