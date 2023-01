Giaele De Donà si espone sullo scontro tra due VIP | “Ci devi mettere un punto”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 15 gennaio 2023)Desisulla discussione avvenuta tra Oriana e Nicole a causa di DanieleDesi confronta con Oriana e Nicole dopo aver assistito ad una discussione tra le due coinquiline. Oriana e Nicole nelle ultime ore hanno discusso riguardo Daniele Dal Moro, il gieffino ed Oriana sono ormai sempre più vicini. Leggi anche –> Antonino, contatti con un’ex gieffina fuori dalla Casa? I dubbi Il parere della modelladichiara: “Io do una parere da esterna, non so niente di tutta questa cosa mi tengo fuori ma vi do un parere mio da esterno. Secondo me sul fatto di Daniele e l’ho detto anche ieri sera, ciun, pietra sopra elasciare stare perchè dal momento in cui Oriana ci ha ...