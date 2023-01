Gf Vip 7 | parla la donna italiana che ha preso in affido Dana Saber | “Lei inizialmente si mostrò diffidente ma poi…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 15 gennaio 2023) Non ha avuto una vita facile. Arrivata in Italia dal Marocco all’età di 15 anni insieme al padre, la giovane ragazza è stata affidata ben presto ai servizi sociali. Il padre infatti poco dopo l’ha abbandonata per rifarsi una vita accanto a un’altra. Adolescente, è stata data ina una famigliache si è presa cura di lei fino a quandonon ha deciso di lasciare il suo nuovo nido per trasferirsi a Milano. Di recente, il settimanale Di Più è riuscito a contattare lache l’ha cresciuta per un periodo. Stando a quanto riportato da Gossipetv.com: Il vero nome diè Dounia Rouhani e la rivista è riuscita a contattare Katica, lache per un ...