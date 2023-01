GF Vip 7 | il passato difficile di Dana Saber | parla la madre affidataria

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 15 gennaio 2023), entrata da poche settimane al Grande Fratello Vip 7, è una concorrente che ha già diviso il pubblico. È riuscita a litigare in brevissimo tempo con quasi tutta la Casa, tanto da essere finita al televoto già due volte di fila. Ma cosa si nasconde dietro questa enigmatica ragazza? Lo svela la. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Il vero nome die le sue origini: “Non era mai entrata in una gelateria o pizzeria”ha alle spalle un. A raccontarlo è la, Katica, sul settimanale Di Più. Il vero nome della vippona è Dounia Rouhani, arrivata in Italia solamente a 15 anni. La...