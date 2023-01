(Di domenica 15 gennaio 2023) C'è un primo bilancio di 70della, a, in, dove da giovedì gli attivisti climatici si confrontano con le forze dell'ordine, che intendono sgomberare il borgo ...

Tiscali Notizie

Violenti scontri tra lae i manifestanti, tra loro anche l'attivista svedese Greta ThunbergC'è un primo bilancio di 70 agenti dellaferiti, a Luetzerath, in, dove da giovedì gli attivisti climatici si confrontano con le forze dell'ordine, che intendono sgomberare il borgo per consentire l'estrazione del carbone da ... Germania: polizia, 70 agenti feriti nel villaggio di Luetzerath Protestavano contro la decisione del governo di Berlino di trasformare la zona di Lutzerath in una miniera a cielo aperto di lignite e alla manifestazione aveva aderito anche Greta Thunberg. Tuttavia ...“È assurdo che questo accada nel 2023. Abbiamo bisogno di tenere il carbone sotto terra, la Germania imbarazza se stessa” ha detto ...