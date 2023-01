Germania | Bild | Greta fermata dalla polizia durante proteste a Lutzerath

(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) –Thunberg è stata arrestatatedescala protesta contro l’allargamento della miniera di lignite a. Lo riferisce la, secondo cui l’attivista svedese – simbolo della lotta contro i cambiamenti climatici – è stata portata via da due agenti, senza che venisse ammanettata. Ieri, parlando nel villaggio che le autorità stanno cercando di sgomberare,ha detto che “lasi sta mettendo in imbarazzo” e ha aggiunto: “Penso che sia assolutamente assurdo che questo stia succedendo nel 2023”. L'articolo proviene da Italia Sera.

