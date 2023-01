Corriere dello Sport

Addirittura esistono 10 punti, degli indizi, che formerebbero un piano machiavellico ideato per rivelare la vera natura dinella vita di Ronaldo: una "per distruggere Cristiano". Ecco ...Ritroviamo alcuni attori di élite: Aron Piper eAmoros. In arrivo l' 8 agosto 2022. Day ... Un'exdella Germania est decide di scoprire chi l'ha tradita per vendicarsi. In uscita il 19 ... "Georgina spia per distruggere Ronaldo": l'assurda teoria e i dieci indizi clamorosi Leggi Scoop, Indiscrezioni e Gossip su Calciatori, Sportivi e Wags più famose. Scopri tante curiosità e le news più chiacchierate sul Calcio e sullo Sport - Pagina 44.