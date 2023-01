GdS – Juve | arriva Alfonso Montero | è il figlio di Paolo | allenatore Primavera

(Di domenica 15 gennaio 2023) 2023-01-14 19:20:50 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Il difensore uruguaiano preso dal Defensor Sporting per rinforzare l’Under 16 bianconera: il padre, bandierantina sul campo, è dalla scorsa estate l’dellaColpo di mercato a effetto dellaper il proprio settore giovanile. In arrivodi, che dall’estate scorsa allena labianconera. Anche lui è un difensore: promette tanto, ma è consapevole che la strada verso il professionismo è ancora lunga. Si tratta di un classe 2007, andrà a potenziare il reparto difensivo della formazione Under 16 di mister Claudio Rivalta. Nella sua ultima esperienza al Defensor Sporting ha mostrato di ...

Giornale di Sicilia

Dopo il test contro laStabia, Spalletti può sorridere: ecco le note positive per il tecnico del Napoli in vista della ripresa del campionato.Il terremoto in casapotrebbe portare la giustizia sportiva ad agire subito, rischio di penalizzazione in classifica molto alto: i dettagli. Il ciclone Napoli spazza via la Juventus: 5-1 e fuga per lo scudetto L’Inter dimentica l’amaro pareggio di Monza e torna subito a vincere battendo in casa l’Hellas Verona. A San Siro finisce 1-0 grazie al decisivo sigillo ...Il Milan salva la pelle nella trasferta di Lecce, ma non riesce ad uscire dal momento negativo dell’ultima settimana. Dopo il pari con la Roma e ...