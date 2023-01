Gatti è sulla graticola ma se la ride | nuovo futuro in vista per lui?

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 15 gennaio 2023) Federicoormai è sempre più ai margini della rosa della Juve e per questo motivo il difensore viene visto inadatto per i bianconeri. Passare dalla Serie B alla Juventus può essere davvero un doppio salto carpiato molto difficile da poter gestire con la giusta testa e consapevolezza, per questo motivo tanti pensano che Federiconon sia l’uomo giusto per la Vecchia Signora. Il difensore ex Frosinone infatti non è stato preso in considerazione nella debacle di Napoli, con questo dato che forse può anche essere visto come un aspetto positivo, ma purtroppo questo l’ennesimo caso riguardante al fatto che il ragazzo è sempre più ai margini del progetto. Aveva fatto molto male vederlo escluso anche contro l’Udinese, con Rugani che gli era stato preferito, sicuramente una decisione che ha lasciato tutti quanti stupefatti anche se alla fine ha avuto ...