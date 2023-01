Gasperini si gode il successo | “Non segneremo sempre così tanto”

(Di domenica 15 gennaio 2023) Bergamo. “Sono tre punti molto buoni, abbiamo un discreto margine su chi insegue ora, ma un po’ di vantaggio lo abbiamo accumulato e questo fa piacere”. Inizia con umiltà la conferenza stampa di Gian Pierodopo la roboante vittoria contro la Salernitana, un 8-2 destinato a rimanere negli annali della storia nerazzurra. “Segniamo con tanti giocatori e fa molto bene, i giocatori devono abituarsi a segnare” continua il mister, “quando segni poi vuoi rifarlo. Quando vedi la palla entrare è una soddisfazione enorme a cui non rinunci più. Sicuramente non possiamo pensaredi fare tanti gol come stasera, questi sono risultati eclatanti”. Il tecnico nerazzurro torna poi sul rendimento interno: “In casa abbiamo perso troppe partite, questa vittoria ci voleva e mancava da ottobre vincere in casa, anche se è vero che con 50 giorni di stop… Anche ...

