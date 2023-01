Garibaldi ha scritto un sms a Pasquino Ecco cosa dice

Leggi su formiche

(Di domenica 15 gennaio 2023) La notizia è che, letti giornali sul suo Black Berry, Giuseppemi ha mandato un sms assicurandomi che l’Italia è già stata fatta e che non saranno né Calderoli né Ronzulli a disfarla. Ha aggiunto che nutre qualche timore in più sui comportamenti dei balneari e dei distributori. Più che europeista molto ante litteram, anzi globalista di sinistra, ma non ditelo al ministro Sangiuliano, l’eroe dei due mondi sostiene anche che i bastoni fra le ruote del governo Meloni non sono soltanto quelli messi da alcuni forzitalioti in cerca di sopravvivenza e di Salvini in cerca di se stesso prima del Papeete, ma quelli che si trovano in proposte elettoralistiche imbarazzanti sulle quali adesso bisogna che il governo Meloni faccia marcia indietro. Lo hocon grande nettezza Emanuele Felice (“Come si evolverà la destra di governo” in Domani, 15 ...