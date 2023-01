Galliani | “Non credevo al pari contro l’Inter | ecco perchè ho esultato”

Calcio in Pillole

Candeago,, Guolla, Pierobon (L). Allenatore: G. Colussi. ARBITRI: Davide Prati di Pavia e ... Il merito è di un collettivo chearretra di un centimetro, di un Novello che, pur debilitato ...La sfida dello Zini tra neopromosseha storia e affossa ulteriormente i grigiorossi, ultimi in ... ma per il momento la squadra die Berlusconi ha scollinato metà della quota - salvezza. ... Monza, Galliani: “Non sarà mai una sfida con Ariedo Braida” I biancorossi dominano nel primo tempo, ma nella ripresa subiscono la reazione degli avversari, che vanno a segno con Ciofani e Dessers. Il 3-2 finale proietta i ragazzi di Palladino a metà classifica ...L’ad del Monza, Adriano Galliani, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida esterna sul campo del Monza essendo insieme ad Ariedo Braida, ex collega al Milan e ...