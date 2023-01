Gabriele Lavia al Donizetti | «Il teatro è più grande di noi e non morirà mai»

055firenze

dirige e interpreta con Federica Di Martino 'Il berretto a sonagli' di Luigi Pirandello, dal 17 al 22 gennaio al Teatro della Pergola di Firenze. Il protagonista dell'opera pubblicata ...Con Kaziyski lasciato ai piedi delle Dolomiti per svolgere un lavoro differenziato, coach Lorenzetti opta perNelli come opposto a Sbertoli, a riposo in panchina Lisinac econ D'Heer a ... Teatro, alla Pergola Gabriele Lavia dirige e interpreta 'Il berretto a ... «Non sappiamo nemmeno quando sia nato il teatro, sappiamo solo il perché, perché l’uomo ha sentito l’esigenza di rappresentare se stesso per capirsi. Il teatro c’è sempre stato e ci sarà sempre, il te ...Gabriele Lavia torna con Il berretto a sonagli ad affrontare con straordinaria energia Luigi Pirandello, uno dei suoi più amati autori.