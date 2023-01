Il Sole 24 ORE

Con il rammarico di non potere essere spettatori sugli spalti, i tifosi si trasformeranno in "turisti per caso" in Sardegna, si faranno una toccata edi una dozzina di ore e coloro che avevano ...Cosa ispira la scritturatuoi testi Direi il passato. A volte recente, altre più remoto. Ho ... Ad esempio una canzone, "in Papillon", racconta le gesta dell'orso M49 che hanno continuato a ... Fuga dei medici, Covid, caro bollette e pochi fondi: «Sanità a un passo dal crac» E' allarme nei Pronto soccorso della Basilicata. Lo Smi chiede un incontro urgente alla Regione: «Organici sempre più ridotti» ...La lite nel ristorante dove era a cena con il fratello, la fuga in bagno, poi il presunto chiarimento e l’uscita in strada dove è stata colpita da un colpo di pistola al petto ed è morta tra le bracci ...