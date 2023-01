Fratelli di Alighieri o della “serva Italia“? Un nuovo “gigante“ si fa largo nel pantheon della destra

Gazzetta del Sud

...ministro della Cultura all'evento organizzato dad'Italia a Milano in vista delle regionali. Per il Terzo Polo, "ha qualche problema con la storia". Il Pd: "Lasci stare almeno l'". "......del pensiero di destra in Italia è stato Dante: la destra ha cultura, deve solo affermarla". Lo ha detto Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, durante la kermesse did'... Fratelli di Alighieri o della “serva Italia“ Un nuovo “gigante“ si fa largo nel pant Questa proprio ci mancava. Nel pantheon della destra – già non tutto presentabile, non sempre – è stato iscritto a forza, e col ruolo di “padre ...Secondo il ministro la visione dell’umano della persona e la costruzione politica in Dante sono profondamente di destra ...