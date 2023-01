Franco Morbidelli non ha fiducia in Yamaha?

(Di domenica 15 gennaio 2023) Lin Jarvis ha parlato recentemente di, centauro che condivide il box dellaufficiale con Fabio Quartararo. Le parole del responsabile del team giapponese hanno evidenziato come il piloti italo-brasiliano non si sente perfettamente a suo agio con le caratteristiche del bolide che ha disposizione. Il ragazzo davvero non si fida della sua moto? Le prestazione dello scorso anno in MotoGP potrebbero dare ragione al dirigente. Le parole di Lin Jarvis su(Credit fotoRacing)“L’infortunio al ginocchio è stato il punto di svolta, che l’ha fatto rimanere fuori per cinque gare, poi lo abbiamo portato nel team ufficiale per le ultime cinque gare, ma non era in forma. ...

Corse di Moto

La prima moto a togliere i veli è per ora la Yamaha di Fabio Quartararo e, il 17 gennaio. La casa di Iwata ha perso il team RNF, passato all'Aprilia: per ora il team 'satellite' di ...Il team manager della Yamaha Lin Jarvis ai microfoni di Crash.net ha parlato delle difficoltà dinel 2022: "Si è allenato bene per tutto l'inverno. Gli è mancato qualcosa e non è mai riuscito a trovare veramente la confidenza con la moto. Frankie non ha avuto la stessa velocità, ... MotoGP, Franco Morbidelli: Yamaha e la sindrome di Marc Marquez Il team principal della Yamaha Lin Jarvis in un'intervista a Crash.net è tornato a parlare della crisi che ha attanagliato Franco Morbidelli, all'ultimo anno di contratto con la scuderia giapponese: " ...MotoGP: “Per far funzionare bene la Yamaha serve essere aggressivi in frenata e veloci in entrata di curva, ma Franco ha faticato a farlo. Non è semplice avere un compagno di squadra veloce come Fabio ...