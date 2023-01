Francesco Totti | segnalazioni all’Antiriciclaggio | 240mila prestati all’amico poliziotto

(Di domenica 15 gennaio 2023) Nelle ultime settimaneè finito al centro di uno scandalo. Stando ad alcune, l’ex capitano della Roma sarebbe finito nel l’Antiriciclaggio per dei movimenti di denaro sospetti. Pochi giorni fa sono emersi nuovi aggiornamenti sul caso che vedrebbero nuovamente al centro dell’attenzione non solo, ma anche un suo amico a cui L'articolo

E Batigol , sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un'immagine che lo ritrae insieme a, avversari in campo in un Roma - Fiorentina di qualche anno fa. Sotto la foto, una sola ...Ora è ufficiale: Noemi Bocchi ha sostituito Ilary Blasi non solo nel cuore di, ma pure tra le Wags , le mogli e fidanzate dei calciatori italiani. A testimoniarlo, le foto pubblicate dalla stessa Noemi e dalle sue (nuove) amiche. L'ex capitano della Roma e la ...Ecco le anticipazioni e il recap completo degli ospiti che animeranno la puntata di oggi. La separazione (burrascosa) di Francesco Totti e Ilary Blasi è stato l’argomento più gettonato del gossip nel ...Attraverso il proprio profilo Instagram, Gabriel Omar Batistuta ha pubblicato una foto con Francesco Totti in cui i due sono rispettivamente con la maglia della Fiorentina e della Roma. Segue ...