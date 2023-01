Francesca Chillemi a Miss Italia | ecco com’era

Corriere della Sera

... è in onda su Rai 1, ma con molte novità: in questa settima stagione Suor Angela ( Elena Sofia Ricci ) è costretta ad assentarsi, passando il testimone ad Azzurra (), sempre ...Che Dio ci aiuti 7 è appena partito e i fan della fiction Rai sono pronti al momento fatidico: Azzurra , interpretata da, sta per sostituire Suor Angela , cioè Elena Sofia Ricci , al timone di una delle più popolari serie della tv nazionale, prodotta dalla Lux . Ma cosa ha comportato l' addìo a una ... Francesca Chillemi, da Miss Italia a “Che Dio c’aiuti”: 7 curiosità su di lei Si riaprono le porte del convento degli Angeli Custodi con tante novità. Suor Angela passa il testimone ad Azzurra (Francesca Chillemi). Cast e trama ...Nelle nuove puntate di Viola come il mare 2 con Can Yaman, si scoprirà la verità sul passato dell'ispettore Demir ...