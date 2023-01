FOTO | Ecco l’incredibile trasformazione fisica di MJF

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 15 gennaio 2023) L’obiettivo di MJF è quello di rimanere al vertice della AEW per molti anni, il Devil Himself sa bene che per ottenere questo obiettivo bisogna sempre lavorare duro in modo da migliorarsi costantemente. Nella giornata di ieri, tramite i suoi profili social, MJF ha mostrato fieramente i frutti del suo lavoro. MJF mostra i suoi grandi miglioramenti dal punto di vista fisico Il campione del mondo della AEW ha mostrato unache lo ritraeva prima della pausa che si prese dopo Double or Nothing 2022. L’immagine in questione è stata paragonata alla sua incredibile condizioneodierna, i miglioramenti dal punto di vista fisico sono stati straordinari. MJF ha accompagnato le due immagini con un tweet alla sua maniera in cui ha invitato tutte le persone che vogliono dimagrire a non nascondersi dietro a delle scuse....