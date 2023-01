Formula E - Jake Dennis trionfa alla prima della Gen3

Leggi su quattroruote

(Di domenica 15 gennaio 2023)ha dominato l'ePrix di Città del Messico 2023, il primonuova era. Il pilota ingleseAndretti ha conquistato la vittoria grazie a una guida dominante che lo ha portato a fare bottino pieno, conquistando anche il punto aggiuntivo del giro più velocegara. Sul podio messicano salgono anche Porsche e Mahindra, rispettivamente con Pascal Wehrlein e Lucas di Grassi. Vittoria mai in dubbio. Dopo aver perso la pole nei confronti di Lucas di Grassi,si è rifatto in gara e ha tenuto un ritmo irraggiungibile per tutti gli altri. Conscio del suo ritmo, non ha perso molto tempo per infilare il pilota brasiliano e darsi poifuga, senza possibilità di risposta alcuna per gli avversari.ha ...