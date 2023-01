(Di domenica 15 gennaio 2023)ha dominato l'ePrix di Città del Messico 2023, il primonuova era. Il pilota ingleseAndretti ha conquistato la vittoria grazie a una guida dominante che lo ha portato a fare bottino pieno, conquistando anche il punto aggiuntivo del giro più velocegara. Sul podio messicano salgono anche Porsche e Mahindra, rispettivamente con Pascal Wehrlein e Lucas di Grassi. Vittoria mai in dubbio. Dopo aver perso la pole nei confronti di Lucas di Grassi,si è rifatto in gara e ha tenuto un ritmo irraggiungibile per tutti gli altri. Conscio del suo ritmo, non ha perso molto tempo per infilare il pilota brasiliano e darsi poifuga, senza possibilità di risposta alcuna per gli avversari.ha ...

Quattroruote

Esordio turbolento per il primo Gran Premio della nona stagione del campionato elettrico diE: in Messico, a rubare la scena dopo il successo diDennis, i risvolti di un brutto incidente: il pilota olandese Frijns si è fratturato un polso in gara di Giulia Toninelli N on il ...... abile a respingere gli attacchi di un trio di inseguitori nel finale di gara comandato daHughes: 'Quello che è successo oggi è stato come un miracolo messicano - ha spiegato - essere in pole e ... Formula E - Jake Dennis trionfa alla prima della Gen3 - Quattroruote.it L’Hankook Mexico City E-Prix, il round di apertura dell’ABB FIA Formula E World Championship di questa stagione, è stato uno spettacolo magnifico: più di 40.000 […] ...Esordio turbolento per il primo Gran Premio della nona stagione del campionato elettrico di Formula E: in Messico, a rubare la scena dopo il successo di Jake Dennis, i risvolti di un brutto incidente: ...