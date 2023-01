Formazioni ufficiali Torino-Spezia | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ledi, match valido per la diciottesima giornata di. All’Olimpico-Grandescendono in campo i granata, reduci dalla sorprendente vittoria in Coppa Italia, ma da risultati interlocutori in campionato, e i liguri che cercano punti salvezza. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 15 gennaio, di seguito ecco le scelte dei due tecnici, Juric e Gotti.: in attesa: in attesa SportFace.