Formazioni ufficiali Sudtirol-Brescia | Serie B 2022 2023

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ledi, sfida valida per la ventesima giornata della. Il campionato cadetto sta regalando spettacolo ed emozioni a non finire, con una classifica cortissima che rende ogni partita un’incognita. È anche il caso di questo incontro, visto che i padroni di casa sono ottavi con 26 punti, mentre i lombardi sono 13esimi ma con un solo punto in meno. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 14:00 di domenica 15 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.

In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito Ledi Sassuolo - Lazio SASSUOLO (4 - 3 - 3) : Pegolo; Toljan, Erlic, Tressoldi, ...Ledi Chelsea - Crystal Palace , sfida valida per la ventesima giornata della Premier League 2022/2023 . I Blues di Potter sono in piena crisi di risultati, con un solo punto nelle ...Aggiornamenti in diretta Cavese-Afragolese. La capolista Cavese ospita al Simonetta Lamberti l'Afragolese per la 19° giornata del Girone H di ...Aggiornamenti in diretta Picerno-Giugliano. Il Picerno ospita al Curcio il Giugliano per la 22° giornata del Girone C di Serie ...