Formazioni ufficiali Sassuolo-Lazio | ecco le scelte dei due allenatori

(Di domenica 15 gennaio 2023) Alle 12.30 scenderanno in campoedledi Alessio Dionisi e Maurizio Sarriledi(4-3-3): Pegolo,Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio, Frattesi, Obiang, Trarorè, Berardi, Alvarez, Laurentiè. All. Dionisi(4-3-3): Provedel, Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. All. Sarri L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ledi Sassuolo - Lazio , sfida valida per la diciottesima giornata della Serie A 2022/2023 . I neroverdi ormai non vincono da quasi tre mesi, raccogliendo, da dopo la vittoria contro ...