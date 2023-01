Formazioni ufficiali Chelsea-Crystal Palace | Premier League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ledi, sfida valida per la ventesima giornata della. I Blues di Potter sono in piena crisi di risultati, con un solo punto nelle ultime tre partite che hanno fatto crollare in classifica la squadra di Stamford Bridge, attualmente 10 con soli tre punti di vantaggio sugli avversari odierni, che hanno quindi la possibilità di agganciare i londinesi. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 15 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa...