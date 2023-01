Flowers | la capsule di Faliero Sarti con il fotografo Francesco Dolfo

FashionUnited

LaViaggio come Arte è davvero unica nel suo genere ed è caratterizzata dalla stampa di ... Così le telee Marilyn sono diventate protagoniste del trolley Bellagio in policarbonato ...Nello specifico, laconsiste nella rivisitazione di bestseller del marchio, modelli delle ...e Marilyn. Le stampe decorano sia la serie di trolley modello Bellagio in policarbonato, ... Lisa Corti X Superga A flower preserved in amber for millions of years has been re-examined by scientists, who have discovered it could be as old as 40 million years.This 1.1 inch flower incased in amber was found 150 years ago, but a re-examination found pollen samples which proved its modern lineage.