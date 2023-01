Florian Teichtmeister | trovati 58mila file pedopornografici sul pc dell’attore de Il corsetto dell’Imperatrice | lui confessa

(Di domenica 15 gennaio 2023), attore austriaco 43enne tra i protagonisti de Il, il film su Sissi, si presenterà in tribunale il prossimo 8 febbraio per un’accusa che rischia di sconvolgere il mondo del cinema austriaco: sul suo pc sono staticontenenti materiale pedopornografico che riguarda anche minori di 14 anni. A riportare la notizia è il Messaggero.ha ammesso la propria consapevolezza “assumendosi la piena responsabilità”, ha fatto sapere il suo avvocato, sottolineando che l’attore ha “sempre collaborato” con le autorità. L’attore rischia una condanna fino a due anni di carcere. Per il suo legale si tratta di un reato “puramente digitale”. Il legale ha infatti negato che dietro al possesso di ...

