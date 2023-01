Firenze | presidio per la democrazia in Brasile | in piazza San’Ambrogio Con l’intervento della Cgil

Controradio

La Cgil diha partecipato all'iniziativa, anche in nome del gemellaggio con il sindacato del Brasile Cut, recentemente confermato e rafforzato al Congresso della Camera del lavoro. Come spiegato in un ...Domani domenica 15 gennaio a, alle 15 in piazza Sant'Ambrogio, è in programma unin difesa della democrazia in Brasile, organizzato dal gruppo Cittadini brasiliani antifascisti in Toscana (col supporto della Casa ... Presidio a Firenze, “in difesa della democrazia in Brasile”, organizzato dal gruppo Cittadini brasiliani antifascisti Presidio, in piazza Sant'Ambrogio, a Firenze, "in difesa della democrazia in Brasile", organizzato dal gruppo Cittadini brasiliani antifascisti in Toscana (col supporto della Casa dei diritti dei popo ...Presidio a Firenze, "in difesa della democrazia in Brasile", organizzato dal gruppo Cittadini brasiliani antifascisti ...