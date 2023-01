Fiori e omaggi | l' arrivo del Milan a Riad | che accoglienza!

La Provincia di Lecco

Il Milan è arrivato a Riad dove mercoledì sera 20 sfiderà l'Inter nella finale della Supercoppa italiana. Ecco il video pubblicato sui canali social ...Dal 1978, Graceland è stata aperta al pubblico: molti visitatori hanno avuto così l'opportunità di lasciare deie deglisulla tomba di Elvis. Inserita nel 1991 nel National Register of ... Furti in cimitero a Dolzago, spariscono vasi e fiori. «La polizia locale ... «Il furto è un reato: pertanto, è penalmente perseguibile». Il sindaco, Paolo Lanfranchi, ha dovuto arrivare al punto da rammentarlo ai visitatori del cimitero, in seguito alla sparizione di fiori e a ...CAPISTRELLO – “La giornata di oggi resta il simbolo della memoria collettiva quale ricorrenza della più grande delle tragedie che ha travolto questa terra. Un dramma umano, inferto dalla furia della n ...