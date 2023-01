La Gazzetta dello Sport

si parla solo italiano. Doppio trionfo a squadre per ilazzurro: l'Italia vince sia la gara a squadre maschile che quella femminile, chiudendo con un dominio clamoroso la prova di ...è trionfo a squadre per ilazzurro . L'Italia si è infatti imposta sia nella gara a squadre maschile che in quella femminile chiudendo nel migliore dei modi la trasferta francese dopo ... Fioretto, a Parigi doppio trionfo azzurro con uomini e donne Dominio nella prova di Coppa del Mondo della Capitale francese. L'Italia concede il bis, dopo i trionfi di ieri ...A Parigi è trionfo a squadre per il fioretto azzurro. L'Italia si è infatti imposta sia nella gara a squadre maschile che in quella femminile ...