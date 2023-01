Finale Supercoppa di Spagna 2023 | il Barcellona affonda il Real Madrid e conquista il trofeo

(Di domenica 15 gennaio 2023) E’ ilre ladi. Gran match da parte dei blaugrana cheno il3-1 al King Fahd International Stadium. Il match inizia il maniera equilibrata, ma termina nettamente a favore degli uomini di Xavi. La prima occasione della sfida è quella procuratasi da Lewandowski, il polacco si posiziona bene in area all’11esimo minuto e tenta la spizzata di testa verso la porta: pallone poco alto sopra la traversa. Qualche minuto dopo, stessa occasione per Benzema, anche per lui niente da fare, con un pallone terminato largo dallo specchio della porta. A sbloccare il risultato è poi Gavi al 33esimo, Lewandowski fornisce un gran assist al numero 30 che davanti alla porta incrocia bene e la insacca. Dieci ...

La partita Real Madrid - Barcellona di domenica 15 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la Supercoppa della Spagna 2022 - 2023 RIYAD " Domenica 15 gennaio al King Fahd International Stadium andrà in scena il classico spagnolo Real Madrid - Barcellona , in palio il trofeo della Supercoppa di Spagna. Dove vedere Real Madrid-Barcellona finale Supercoppa di Spagna 2023 in diretta TV e live streaming: le formazioni ... Termina la Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Barcellona, con i Blaugrana che hanno avuto la meglio. La squadra di Xavi, infatti, si è imposta con un netto 1-3 ed ha sollevato il trofeo.