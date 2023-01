(Di domenica 15 gennaio 2023) AGI -e paura ieri sera nel'Superba 'di Gnv a causa di un incendio nei locali garage, presumibilmente partito da un tir. La nave era ormeggiata nel porto di, nel molo Santa Lucia, in attesa di partire alle 22 verso Napoli. Il fuoco e il fumo hanno subito fatto attivare le procedure di emergenza. Sul posto i vigili del fuoco, a lungo in azione, i mezzi della Capitaneria di porto, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118.in salvo i 184 passeggeri fatti scendere dal, e circa ottanta membri dell'equipaggio. "Sono stati sicuramente momenti di paura quelli vissuti all'interno della nave, ma alla fine ciò che più conta è chei passeggeri siano stati tratti in salvo senza aver riportato conseguenze alla salute", ha detto il sindaco ...

AGI - Agenzia Italia

Ilera in partenza dal porto di Palermo per Napoli, in procinto di partire alle ore 22, quando è scoppiato un rogo all'interno della stiva scatenato, secondo le prime ricostruzioni, da un ...Principio di incendio neldella Grandi Navi Veloci che era in partenza dal porto di Palermo per Napoli alle 21.30. Secondo una prima ricostruzione ad andare inun mezzo che era stato imbarcato. Dovrebbe essere ... Fiamme su un traghetto a Palermo, tutti in salvo Incendio su traghetto Gnv per Napoli, tanta paura: A bordo circa 180 passeggeri che sono state immediatamente evacuate.La nave era ormeggiata nel porto, nel molo Santa Lucia, in attesa di partire verso Napoli. L'incendio forse partito da un tir, è divampato ieri sera dai locali garage. Tutti i 184 passeggeri sono sces ...