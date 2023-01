(Di domenica 15 gennaio 2023) Non è statol'incendio divampato in serata neldia bordo dellaSuperba della Gnv che alle 22 sarebbe dovuta partire per Napoli. Poco prima che si levassero gli ...

Agenzia ANSA

Al momento sono impegnati 12 mezzi dei pompieri e 34 uomini per fronteggiare lee il fumo nero sprigionato nella stiva. Nel rogo sono rimasti danneggiati altri mezzi. Sullac'erano oltre ...... ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che è accorso al porto, dove si trovava laGnv Superba. A bordo 184 passeggeri e un'ottantina di componenti dell'equipaggio, tutti in salvo. "... Fiamme in nave Gnv nel porto Palermo, rogo non ancora spento Incendio su traghetto Gnv per Napoli, tanta paura: A bordo circa 180 passeggeri che sono state immediatamente evacuate.Il traghetto era in partenza dal porto di Palermo per Napoli, in procinto di partire alle ore 22, quando è scoppiato un rogo all’interno della stiva scatenato, secondo le prime ricostruzioni, da un au ...