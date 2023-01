Femminicidio | Bonetti-Gelmini | ' Parlamento calendarizzi legge su violenze'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 gennaio 2023) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - “Di fronte ad un nuovo, all'ennesima vita spezzata, non possiamo fermarci a commentare i numeri di un fenomeno. Per fermare davvero la violenza contro le donne, l'Italia ha bisogno dell'impegno delin iniziative concrete e immediate. Per questo facciamo appello agli Onorevoli Presidenti delle Camere, Sen. La Russa On. Fontana, e a tutte le forze parlamentari perché sia calendarizzata con urgenza la proposta di'Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica', che era stata varata dal governo Draghi con il contributo di tutte le ministre, successivamente bloccata in Senato e da noi ripresentata sia alla Camera che in Senato. Per proteggere le donne ...