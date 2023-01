Femminicidio a Roma | donna uccisa dall’ex Gualtieri | serve riflessione su possesso armi

(Di domenica 15 gennaio 2023)dal suo ex davanti al ristorante, con diverse diverse persone che lo hanno visto puntarle la pistola contro e poi spararle perché si rifiutava di accettare la fine della loro relazione. Martina Scialdone, avvocata di 35 anni, è la vittima dell'ultimo episodio di. Era una giovane legale che si occupava di separazioni e divorzi. L’assassino è invece Costantino Bonaiuti, un sindacalista di 61 anni, ex compagno della vittima: l'uomo dopo l'omicidio ha tentato la fuga ma è stato arrestato poco dopo dalla Polizia.

Il Fatto Quotidiano

