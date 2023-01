Femminicidio a Roma | donna uccisa dall’ex Domani udienza di convalida per il killer

(Di domenica 15 gennaio 2023)dal suo ex davanti al ristorante, con diverse diverse persone che lo hanno visto puntarle la pistola contro e poi spararle perché si rifiutava di accettare la fine della loro relazione. Martina Scialdone, avvocata di 35 anni, è la vittima dell'ultimo episodio di. Era una giovane legale che si occupava di separazioni e divorzi. L’assassino è invece Costantino Bonaiuti, un ingegnere di 61 anni, ex compagno della vittima: l'uomo dopo l'omicidio ha tentato la fuga ma è stato arrestato poco dopo dalla Polizia. Si terràmattina a piazzale Clodio l’interrogatorio diper l'uomo. L’atto istruttorio davanti al gip è fissato per le ore 12.

