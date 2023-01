Faulkner | la razza | anzi il Sud | trascesi in un uomo

Maremosso

... un bronzo a grandezza naturale dell'Indiano delle Pianure tiene d'occhio tre cavalli di... Per fare un confronto, la seconda donna d'affari self - made più ricca d'America, Judy, ...... se l'attrice Whoopi Goldberg è arrivata a dire che la Shoah non riguardava lain quanto ... Autori come Williamed Ernest Hemingway possono apparirci criticabili. Ma per criticarli ... Non si fruga nella polvere di William Faulkner: la recensione del libro