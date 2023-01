Fasano | 50mila firme per liberare il gorilla dello zoo | ‘È triste e solo’ Il parco | ‘Dati dicono altro | ma lavoriamo per dargli compagnia’

(Di domenica 15 gennaio 2023) L’associazione Meta Parma ha raccolto cinquantamilacon una petizione online perRiù, unche vive nello zoo Safari didal 1994 e che gli animalisti considerano solo e. Non la pensa così la direzione zoologica delfaunistico: “Dai dati in nostro possesso non risulta questo – è la posizione ufficiale data a ilfattoquotidiano.it – Ilè seguito anche dal punto di vista psicologico da etologi, gioca e interagisce anche attraverso test sperimentali quotidiani gestiti dalle nostre etologhe che si dedicano a lui”. Riù è stato catturato in Africa da piccolo e portato in Italia per essere venduto al circo Medrano. Successivamente è stato portato nello zoo Safari diinsieme al suo compagno Pedro, con cui ...

Il Fatto Quotidiano

Ha già superato quota 55mila firme la petizione che chiede a gran voce di liberare Riù, il gorilla dalla schiena argento che dal 1994 vive nello zoo Safari di, in provincia di Brindisi. Lui è stato catturato ancora cucciolo in Africa. portato via dalla sua terra e lontano dalla sua mamma, che non rivide mai più. Portato in Italia, Riù venne venduto ...... i militari hanno riscontrato che in cinque mesi la società ha dichiarato circachili in più ... sequestrati oltre 25.200 prodotti pericolosi Comunicati Stampa 23 Dic 2022, partorisce due ... Fasano, 50mila firme per liberare il gorilla dello zoo: ‘È triste e solo’ L’associazione Meta Parma ha raccolto cinquantamila firme con una petizione online per liberare Riù, un gorilla che vive nello zoo Safari di Fasano dal 1994 e che gli animalisti considerano solo e tri ...Riù è un gorilla che è stato catturato in Africa quando era un cucciolo, portato via dalla sua terra e lontano dalla sua mamma, che non rivide mai più. Dal 1994 vive nello zoo Safari di Fasano e da an ...