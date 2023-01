FANTACALCIO – Atalanta-Salernitana | gol di Boga o autogol di Pirola? La decisione

Leggi su sportface

(Di domenica 15 gennaio 2023) L’è in vantaggio. Nel match contro la, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Gian Piero Gasperini sbloccano il risultato solamente dopo quattro minuti di gioco. Ci pensa Jeremieche si accentra e lascia partire un destro che trova le deviazione die beffa Ochoa. Il tiro è diretto in porta per cui, per gli amici del, la Lega di Serie A ha assegnato la rete proprio all’ex Sassuolo. SportFace.