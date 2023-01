Europei di Slittino | la staffetta femminile dell’Italia conquista il bronzo

(Di domenica 15 gennaio 2023) Medaglia diper l’Italia nellaai Campionatidiartificiale terminati oggi pomeriggio a Sigulda, in Lettonia. La squadra azzurra composta da Sandra Robatscher, Dominik Fischnaller e dal doppio Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner ha concluso al terzo posto con il tempo di 2’13?917, battuta soltanto dalla Lettonia, oro in 2’13?143, e dalla Germania, argento in 2’13?510. Doppietta tedesca, invece, nel singolo: Anna Berreiter ha vinto recuperando dalla settima piazza della prima run fino al primo posto col tempo complessivo di 1’24?600. Sandra Robatscher si è giocata fino all’ultimo il primo podio stagionale: in terza posizione al termine della prima manche, l’altoatesina ha chiuso al quinto posto a 115 millesimi. In top ten Andrea Voetter, nona a 0?340, e tra le ...

