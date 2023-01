Europei di Short Track | l’Italia sale sul podio | tre medaglie per gli Azzurri

(Di domenica 15 gennaio 2023) Treperdellonelle staffette della terza e ultima giornata deglidi Danzica, in Polonia. Secondo posto e dunque argento per la squadra maschile composta da Mattia Antonioli, Tommaso Dotti, Thomas Nadalini e Pietro Sighel. Rallentati da una caduta a metà gara, glihanno saputo approfittare del contatto tra Polonia e Francia chiudendo la finale alle spalle dell’Olanda. Medaglia di bronzo invece per le ragazze. La squadra formata da Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel e Arianna Valcepina ha concluso la finale alle spalle di Olanda e Ungheria. Bronzo anche per la staffetta mista: la squadra composta da Thomas Nadalini, Arianna e Pietro Sighel e Arianna Valcepina ha chiuso al terzo posto dietro Olanda e Belgio per la caduta di ...

Europei short track: Sighel d'oro e Arianna Valcepina di bronzo nei 500 Pietro Sighel campione europeo nei 500 metri di Short Track: l'atleta di Baselga di Piné riporta l'Italia al successo dopo 13 anni DANZICA. ''Pietro Sighel ha conquistato il titolo… Leggi ...Giornata indimenticabile per il Belgio agli Europei di short track di Danzica. I fratelli Hanne e Stijn Desmet hanno realizzato una storica doppietta, conquistando la medaglia d'oro nelle due prove in ...