Estrazione lotto oggi 14 gennaio 2023 | numeri estratti e analisi ritardatari

Today.it

Ricodiamo che per la sestina del Superenalotto il jackpot, per la prossimadi martedì 17 gennaio 2023, supera i 350 milioni di euro, attestandosi a quota 350,1. ESTRAZIONIDI SABATO ...Ricarica la pagina o clicca qui se non visualizzi i numeri estratti in tempo realenumeri deldi oggi, sabato 14 gennaio 2023 BARI 70 29 88 80 22 CAGLIARI ... Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 12 gennaio 2023 I numeri dell'estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 14 gennaio 2023: 37, 44, 52, 58, 74, 78. Numero Jolly: 65. Numero Superstar: 67. Nessun '6' né '5+1' è stato centrato. Sono stati realizzat ...ROMA - Nell'estrazione di sabato 14 gennaio, il 59 su Milano resta al comando della classifica dei ritardatari con 169 assenze. Chiudono la top Five ...