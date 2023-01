Espugnato il Pala Sampognaro | il Pioppo Futsal vince 5-4 contro un buon Ficarazzi

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ieri pomeriggi aldiè andata in scena quella che può considerarsi senza dubbio la partita più bella del campionato di serie D, con squadre e pubblico che meritano sicuramente palcoscenici superiori. Iltorna a casa con bottino pieno dopo un’ottima prestazione ai danni di unC5. I gialloverdi si portano subito in vantaggio con la doppietta del capitano Giuseppe Ganci, a cui segue la rete di Marco Faria. Prima del termine del primo tempo iltrova la rete del 3-1. La ripresa inizia subito con unC5 rivitalizzato che riesce a recuperare lo svantaggio. Nonostante un’espulsione tra i gialloverdi i padroni di casa non trovano la via del gol sfruttando il ...