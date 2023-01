Il Sole 24 ORE

... il magazine diL'anno che ci lasciamo alle spalle segna l'avvio di una transizione verso un ... È il caso della vittoria di Joe Biden in America, dellaconvergenza al centro in Germania, della ...... il momento che da sempre segna l'inizio dellastagione balneare. L'augurio per quanto ... "Un motivo in piu per pretendere da parte di aziende comeuna quota di royalty da destinare alla ... Eni: nuova scoperta di gas nel Mediterraneo orientale al largo dell’Egitto Il ritrovamento nel pozzo esplorativo Nargis-1, al largo dell'Egitto, come annunciato da Eni. Eni annuncia una nuova importante scoperta di gas nel pozzo esplorativo Nargis-1, nella concessione ‘Nargi ...Eni annuncia una nuova importante scoperta di gas nel pozzo esplorativo Nargis-1, nella concessione “Nargis Offshore Area”, nel mar Mediterraneo orientale, al largo dell’Egitto. Il pozzo Nargis-1, per ...