Elogio ragionevole della febbre

(Di domenica 15 gennaio 2023) Oltre i 38 gradi, cominciamo ad agitarci, imbottendoci di antipiretici. Soprattutto in questo periodo, tra Covid che torna e influenza che corre. Eppure la temperatura alta, come ricordano gli esperti, è una nostra alleata, farla scendere aiuta i virus e ritarda la guarigione. «L’umanità ha solo tre grandi nemici: la, la carestia e la guerra; di questi il più grande, il più terribile, è la». Sono passati quasi 130 anni da quando il medico canadese William Osler, padremedicina moderna, pronunciò ad Atlanta questa frase davanti a un uditorio di colleghi. Oggi, nonostante i grandi progressiscienza, tra l’influenza stagionale e l’ennesima ondata Covid passiamo il tempo a cercare di farla scendere. E per colpa sua, ci ritroviamo spesso a compiere azioni inconsulte, come intasare i Pronto ...

Orizzonte Scuola

...di chi ha riattualizzato il grande insegnamento del Concilio Vaticano I sull'aspetto... Ha beatificato John Henry Newman per il suodella coscienza, Antonio Rosmini perché non si ...6); è piùlasciare questa partita all'università o ad altri contesti in cui si possa presumere un livello pregresso più alto di competenze metacognitive, tecnologiche e di motivazione nei ... Per un elogio, in controtendenza, della lezione frontale Una lettera spedita dall’Italia è stata recapitata a Rapallo dopo più di un mese, una proveniente da Shanghai è arrivata in tre giorni ...